4 لاعبين على طاولة الزمالك في يناير

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك


أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن نادي الزمالك بدأ يفكر في التعاقد مع مدافع جديد خلال الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجاري.

تصريحات مدحت شلبي

وقال مدحت شلبي خلال تصريحات تلفزيونية: الزمالك فتح ملف التعاقد مع مدافع جديد خلال الميركاتو الشتوي القادم في ظل اعتماد الجهاز الفني على الثنائي حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي.

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وأضاف: الجهاز الفني للزمالك حذر من الدفع بالثنائي محمود حمدي الونش ومصطفى الزناري في المباريات خاصة وأن الثنائي عائدان من الإصابة.

وأكمل: الساعات الأخير شهدت ترشيحات عدد من المدافعين منهم، محمد إسماعيل مدافع زد، ومحمد ربيعة مدافع سموحة، وأحمد كالوشا مدافع إنبي، والمدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة السابق وسينت ترويدن البلجيكي الحالي.

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