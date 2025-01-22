من أجل الثلاث نقاط.. تشكيل ريال مدريد أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

اختار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج

يلتقي الفريق الملكي مع ضيفه النمساوي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة الأوروبية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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ويحتل ريال مدريد المركز العشرين في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد سالزبورج في المرتبة الثانية والثلاثين برصيد 3 نقاط فقط.

وتنقل مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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