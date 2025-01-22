موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض المواجهة المصيرية، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2025.

وكان مانشستر سيتي كان أنهي صفقة التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغييرات.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

ينزل مان سيتي ضيفًا ثقيلًا على أمراء باريس، مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، روبن دياز، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فودين، إرلينج هالاند، سافيو

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني والعشرين في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد باريس سان جيرمان في المركز الخامس والعشرين برصيد 7 نقاط.

وتنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.