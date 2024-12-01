عاجل| موقف صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

  • حراسة المرمى: كيليهر.
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.
  • خط الوسط: ريان جرافنبيرش، دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر.
  • خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، لويس دياز.
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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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