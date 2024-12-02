وسام أبو علي يضغط للسفر إلى جنوب إفريقيا

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رغبة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في السفر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا والمشاركة في مباراة أورلاندو للتحضير قبل موقعة الإنتركونتيننتال.

وأضاف شبانة بأن الجهاز الطبي بالأهلي لم حسم قراره حتى الآن من اللاعب خاصة وان هناك تخوف من تفاقم الاصابة في حال التعجل في العودة.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز".

