وسام أبو علي يضغط للسفر إلى جنوب إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإعلامي محمد شبانة عن رغبة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في السفر مع الفريق إلى جنوب إفريقيا والمشاركة في مباراة أورلاندو للتحضير قبل موقعة الإنتركونتيننتال.

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الحكم الإنجليزي مارك هالسي: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء.. وقرار الحنفي خاطئ

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رئيس لجنة الحكام السابق يحسم الجدل حول هدف الأهلي الملغي أمام البنك الأهلي

وأضاف شبانة بأن الجهاز الطبي بالأهلي لم حسم قراره حتى الآن من اللاعب خاصة وان هناك تخوف من تفاقم الاصابة في حال التعجل في العودة.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق البنك الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز".
 

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