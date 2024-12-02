جوارديولا لا يشعر بالاكتئاب وسط دوامة الهزائم في مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا إصراره الشديد على تجاوز الأزمة العميقة التي يعاني منها فريقه مانشستر سيتي.

جوارديولا لا يشعر بالاكتئاب وسط دوامة الهزائم في مانشستر سيتي

وخسر مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم أربع مباريات على التوالي في المسابقة، آخرها الهزيمة أمام ليفربول بهدفين على ملعب أنفيلد،.

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وكانت الخسارة أمام ليفربول هي السادسة أيضا لمانشستر سيتي في آخر 7 مباريات، بينها التعادل الدرامي مع فينورد الهولندي بنتيجة 3 / 3 في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان مانشستر فائزا بثلاثة أهداف يوم الثلاثاء الماضي.

وتبقى هذه السلسلة هي الأسوأ في مسيرة جوارديولا التدريبية التي حقق خلالها 18 لقبا مع مانشستر سيتي فقط.

وقال جوارديولا الذي تعرض للسخرية من جماهير ليفربول بأنه سيتعرض للإقالة "لقد عشت حياة أفضل مما أعيشه الآن، حتى طعم النبيذ كان أفضل".

وأضاف المدرب الإسباني في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لكنني متصالح مع نفسي للغاية، وكنت أؤكد أنني محظوظ للغاية عندما كنا نفوز كثيرا، والآن لا أشعر بالاكتئاب لأن كل شيء يسير بشكل سيء".

وتابع "إذا شعرت أنني لست قادرا على فعل شيء، سأتحدث مع إدارة النادي، ولكن لدي شعور برغبتي في تعديل الأمور رغم أن الأوضاع ليست مثالية في كل شيء".

وواصل مدرب مانشستر سيتي "في الوقت الحالي لسنا أقوياء كما كنا، هذا هو الواقع، ولأسباب عديدة ليست لإصابة رودري فقط، الذي يبقى غيابه مؤثرا بالطبع لأنه لاعب مهم".

وأوضح "أفضل طريقة هو التعامل مع الواقع واتخاذ القرارات لإيجاد الحلول ومحاولة الفوز بالمباريات مع هؤلاء اللاعبين".

وشدد بيب جوارديولا "عندما كنت أقع في ورطة، لم يتخل عني أمي وأبي أبدا، بل كانا يدعماني دائما".

واستطرد "لدي رغبة في الاستمرار بالنادي ومواصلة العمل مع هؤلاء اللاعبين، لم نتخيل أيدا أننا سنخسر مباراة واحدة أو مباراتين، ولكن خسارة 6 أو 7 مباريات أمر مذهل، ولكنه أمر واقع علينا أن نتقبله".

وتراجع مانشستر سيتي بطل الدوري في المواسم الأربعة الماضية للمركز الخامس في جدول الترتيب متخلفا بفارق 11 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.

ويأمل مانشستر سيتي في تجاوز الكبوة عندما يستضيف نوتنجهام فورست يوم الأربعاء.

 

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