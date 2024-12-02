قال فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة، اليوم الاثنين، إن هاري كين مهاجم الفريق سيغيب لنهاية ديسمبر على الأقل.

بايرن ميونخ يفقد جهود هاري كين لنهاية ديسمبر بسبب الإصابة

وتعرض قائد المنتخب الإنجليزي لإصابة في أوتار الركبة في المباراة التي تعادل فيها بايرن مع بوروسيا دورتموند 1/1 يوم السبت الماضي، ويغيب في البداية عن مباراة فريقه أمام باير ليفركوزن التي تقام غدا الثلاثاء في الدور الثالث من بطولة كأس ألمانيا.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي:" من الصعب دائما تحديد ذلك. هناك فرصة أن يلعب مرة أخرى هذا العام. لكنه سيغيب بالتأكيد عن بعض المباريات".

وأضاف:"لا يمكنك استبداله بشكل مباشر. هو لاعب مميز. ولكننا سنحل الأمور بشكل مختلف. لن يكون هناك نقص في المواهب غدا".

ويستضيف بايرن فريق هايدنهايم في الدوري الألماني يوم السبت المقبل قبل أن يواجه شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، ثم يواجه ماينز يوم 14 ديسمبر الجاري.

وستكون آخر مباراة للفريق قبل عطلة منتصف الموسم القصيرة على أرضه أمام لايبزج يوم 20 من الشهر الجاري، ويبدو أن كومباني يستهدف هذه المباراة لتشهد عودة محتملة لكين.

وكان توماس مولر لعب بدلا من كين أمام دورتموند وقال كومباني إن المهاجم المخضرم من بين اللاعبين الذي يمكنهم لعب نفس دور كين في الهجوم. وغاب سيرج جنابري أيضا عن مباراة دورتموند للإصابة ولكن لديه فرصة للمشاركة في مواجهة ليفركوزن.

وقال كومباني:"مع سيرج نحن بحاجة لرؤية كيف يتدرب. يجب أن ننتظر حتى الساعات الأخيرة قبل المباراة".

وأضاف:"لدينا خيارات أخرى، توماس مولر، ماتيس تيل، جنابري، مايكل أوليسي، ليروي ساني. ربما لا يصلح كينجسلي كومان للعب في هذا المركز. هاري سجل 20 هدفا. لا يمكنك أن تستبدل هذا. ولكن لدينا لاعبين يسجلون أهدافا، من بينهم جمال موسيالا".

وأكد:"سنجد الحل. لدينا ما يكفي من اللاعبين الذي يمكنهم لعب نفس الدور، حتى لو لم تتمكن من استبدال أهدافه بشكل مباشر"

ورغم أن كومباني قال إن كين سيعود قريبا، أشار المدير الرياضي كريستوف فريوند إلى أن النادي مستعد في حال احتاجت الإصابة إلى وقت أطول للشفاء.

وقال:"لدينا ثقة كبيرة في فريقنا. هاري لاعب مميز، من الصعب استبداله. لن نشتري كين ثاني. لدينا عدد جيد من المهاجمين وسنجد الحل".

وتوج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي، وحسم الثنائية بفوزه ببطولة الكأس ولم يخسر في أي مباراة محلية طوال الموسم الماضي.

ووجد ليفركوزن، بقيادة مدربه تشابي ألونسو، والذي تعادل مع بايرن 1/1 في سبتمبر الماضي، صعوبة أكبر هذا الموسم ولكنه يبدو في طريقه لاستعادة مستواه.

وقال كومباني:" فريق ليفركوزن من بين الأفضل. يمتلكون عددا من المهاجمين المميزين. يمكنهم أن يدافعوا بعمق وفعلوا هذا أمامنا في مباراتنا بالدوري. لا أعرف ما إذا كانوا سينتهجون نفس الطريقة في هذه المباراة أم لا. أتمنى أن نلعب بأقصى قوة لدينا وأن نركز على أنفسنا، بغض النظر عن الطريقة التي سيلعب بها ليفركوزن