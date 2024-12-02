المصري يتعادل سلبيا مع بيراميدز بالشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة المصري وبيراميدز بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين في المباراة التي جمعت بينهم بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وخاض المصري البورسعيدي مباراته أمام بيراميدز بالتشكيل الأساسي المكون من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي ، سمير فكري، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، أمادو با ، يوسف الجوهري ، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف،، عبد الرحيم دغموم ، بابا بادجي.

بينما خاض فريق بيراميدز بالتشكيل حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - يوسف أوباما - وليد الكرتي - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - دودو الجباس

تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.