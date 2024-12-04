معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

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معلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات الدوري الانجليزي، وسيتم بث مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، عبر قناة “bein sports HD 2” بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

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