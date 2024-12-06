موعد مباراة سيلتا فيجو ومايوركا في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

يترقب محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية مباراة سيلتا فيجو وريال مايوركا وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مايوركا في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة سيلتا فيجو وريال مايوركا يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 على ملعب بالايدوس معقل ريال مايوركا وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة سيلتا فيجو وريال مايوركا عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3.

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خسر سيلتا فيجو من إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من الليجا بينما فاز ريال مايوركا على فالنسيا بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل سيلتا فيجو المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ريال مايوركا المركز السادس برصيد 24 نقطة.

موقف سيلتا فيجو وريال مايوركا في الدوري الإسباني

احتل سيلتا فيجو المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 41 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 17 مباراة.

في حين احتل ريال مايوركا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 40 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة وخسر 14 مباراة.

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موعد مباراة سيلتا فيجو ومايوركا في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

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