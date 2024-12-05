أحمد عبد الحليم: ناصر منسي يجب أن يكون أساسيًا في الزمالك.. ويستحق التواجد في منتخب مصر

الفجر الرياضي
ناصر منسي
ناصر منسي

تحدث أحمد عبد الحليم نجم فريق الزمالك السابق، عن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحمد عبد الحليم: ناصر منسي يجب أن يكون أساسيًا في الزمالك.. ويستحق التواجد في منتخب مصر 

وقال أحمد عبد الحليم في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "أشكر مسؤولي غزل المحلة على شكل ملعب الفريق بعد التجديدات".

وأضاف: "الطرد أثر على معنويات لاعبي غزل المحلة وهذا ما استفاد منه الزمالك، لاعبو الزمالك كان لديهم رغبة كبيرة في الفوز أمام المحلة".

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وأكمل: "جماهير المحلة تشكل ضغطًا كبيرًا على الجهاز الفني واللاعبين لإنهم يرغبون في الفوز دائمًا".

وأردف: "ناصر منسي يستحق أن يكون المهاجم الأساسي للزمالك ولا بد أن يكون له دور في منتخب مصر، المنتخب  يفتقد للمهاجم الصريح حاليا وثقة ناصر منسي في نفسه ستدفعه للمنتخب وهو يستحق التواجد في المنتخب الوطني".

وأختتم حديثه قائلًا: "جوميز لا بد أن يستفيد من الثنائي بنتايك وفتوح في تشكيل الزمالك الأساسي".

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