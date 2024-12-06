أيمن أشرف: كارتيرون طالب بالانسحاب أمام الترجى فى نهائي 2018 بعد ما تعرض الفريق لـ اعتداءات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف أيمن أشرف كواليس مباراة العودة في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 وعن الإرهاب الذي تعرضوا له في هذه المباراة وإصابة اللاعيبين.

وقال أيمن أشرف خلال تصريحات بودكاست "فنجان شاي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أسامة: "احنا كسبنا ماتش الذهاب في القاهرة 3/1، وغلطنا لما سافرنا بدري لتونس، احنا سافرنا قبل المباراة بأربع أيام".

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وتابع أشرف: "من ساعة ما وصلنا تونس واحنا بنتعرض لإرهاب كبير من كل وسائل الإعلام والجماهير، حتى وإحنا في طريقنا للاستاد للعب المباراة الجماهير كسرت زجاج الأتوبيس وأصيب هشام محمد".

وأضاف أشرف: "طول الطريق واحنا في الاستاد كنا تحت الكراسي خوفا من تراشق الجماهير بالحجارة، احنا الدم كان مغرق الأتوبيس وغرفة الملابس، كارتيرون وقتها طالب بالانسحاب وعدم لعب المباراه ولكن الكاف أصر وقال سجلوا ما تعرضتوا له فى شكوى بعد المباراة".

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