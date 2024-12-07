القادسية يفوز على الخلود

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

فاز القادسية على مضيفه الخلود 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي، والتي شهدت أيضا فوز الرياض على العروبة 1-0.

القادسية يفوز على الخلود

وأنهى القادسية الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله جوليان كينونيس في الدقيقة العاشرة.

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وتلقى الخلود ضربة موجعة قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط، بطرد لاعبه سلطان الشهري.

وفي الشوط الثاني، سجل القادسية هدفين عن طريق بيير إيمريك أوباميانج وجوليان كينونيس في الدقيقتين 49 و71.

ورفع القادسية رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الخلود عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز الرياض على العروبة بهدف نظيف سجله أنطونيو خوسي دي كارفاليو في الدقيقة 80.

وكان الرياض أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 بعد طرد أحمد عسيري.

ورفع الرياض رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد العروبة عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.
 

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