فريق الزمالك لكرة الطائرة ينتصر على الشمس 3-1 في الدوري الممتاز

الفجر الرياضي
فريق الزمالك لكرة
فريق الزمالك لكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على صالة الأخيرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

فريق الزمالك لكرة الطائرة ينتصر على الشمس 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25 - 20 لصالح الزمالك

25 - 20 لصالح الزمالك

25 - 20 لصالح الشمس

25 - 17 لصالح الزمالك

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ويتكون الجهاز الفني لـ "طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم أخصائيًا للتأهيل، أحمد سالم مخططًا للأحمال، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، وسعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

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