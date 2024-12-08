يوفر لكم موقع الفجر مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2024 في جميع البطولات وهي التي تقام في المسابقات العربية والعالمية.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2024 في جميع البطولات

وتأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2024 في جميع البطولات وفق ما يلي:-

دوري أدنوك للمحترفين

16:45الوصل --: -- البطائح

16:45خورفكان--: --شباب الأهلي

19:30النصر--: --دبا الحصن

19:30عجمان --: -- الشارقة

الدوري الإنجليزي

18:00فولهام --: -- آرسنال

18:00إبسويتش تاون --: -- بورنموث

18:00ليستر سيتي--: --برايتون

20:30توتنهام هوتسبير--: --تشيلسي

الدوري الإسباني

17:00ليغانيس--: --ريال سوسييداد

19:15أثلتيك بيلباو--: --فياريال

21:30أوساسونا--: --ديبورتيفو ألافيس

00:00أتلتيكو مدريد--: --إشبيلية

الدوري الإيطالي

15:30فيورنتينا--: --كالياري

18:00هيلاس فيرونا --: -- إمبولي

21:00فينيزيا--: --كومو

23:45نابولي--: --لاتسيو

الدوري الألماني

18:30فولفسبورغ--: --ماينز

20:30هوفنهايم--: --فرايبورغ

الدوري الفرنسي

18:00لانس--: --مونبلييه

20:00ستراسبورغ--: --إستاد ريمس

20:00نانت--: --رين

23:45سانت إيتيان--: --مارسيليا

الدوري الهولندي

15:15غرونينغين--: --بي إي سي زفوله

17:30إي زد آلكمار --: -- أياكس أمستردام

17:30فيليم 2 --: -- هيرينفين

19:45المير سيتي--: --أوتريخت

الدوري البرتغالي

19:30بوافيستا--: --فارينزي

22:00كاسا بيا--: -- إيه في إس فوتبول

الدوري البلجيكي

16:30رويال أنتويرب--: --رويال شارلروا

19:00سيركل بروج --: -- سانت جيلواز

21:30أندرلخت--: --بيرشكوت

22:15ديندر--: --فيستيرلو

الدوري التركي

14:30أيوبسبور--: --سامسون سبور

17:00سيفاس سبور --: -- غلطة سراي

17:00قيصري سبور --: -- ألانياسبور

20:00إسطنبول باشاك شهير--: -- هاتاي سبور

الدوري البرازيلي

23:00أتلتيكو مينيرو --: -- أتلتيكو باراناينسي

23:00جوفينتود--: --كروزيرو

23:00فورتاليزا--: --إنترناسيونال

23:00بالميراس--: --فلومينينسي

23:00بوتافوغو--: --ساو باولو

23:00فلامينغو--: --سبورت كلوب فيتوريا

23:00براغانتينو--: --كريسيوما

23:00باهيا--: --أتلتيكو غويانيينسي

23:00كويابا--: --فاسكو دي غاما

23:00غريميو--: -- كورينثيانز

دوري أبطال إفريقيا

20:00دجوليبا--: -- بيراميدز

23:00الهلال--: --مازيمبي

كأس الكونفيدرالية

17:00ستيلينبوش--: --نهضة بركان

17:00لواندا سول--: --الملعب المالي

17:00بلاك بولز--: --المصري البورسعيدي

17:00أورابا يونايتد--: --أسيك ميموزا

20:00جراف دي داكار--: --اتحاد الجزائر

20:00الرياضي القسنطيني--: --سيمبا

20:00أونزي برافوش--: --الصفاقسي

20:00إنييمبا--: --الزمالك

الدوري المغربي

18:00اتحاد طنجة--: --شباب المحمدية

19:00نهضة الزمامرة--: --المغرب التطواني

21:00شباب السوالم --: -- المغرب الفاسي

الدوري القطري

18:30الوكرة --: -- الشمال

18:30الشحانية--: --الغرافة

20:30العربي --: -- أم صلال

الدوري العراقي

18:15دهوك--: --ديالى

20:30النفط--: --القوة الجوية

الدوري البحريني

20:00النجمة --: -- المالكية

20:00المنامة --: -- الرفاع الشرقي