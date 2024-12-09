أحمد سمير: رئيس النصر أخطأ في حق الجهاز الفني للأولمبي وتقدم لنا باعتذار

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

علق أحمد سمير المدير الفني لفريق الأولمبي السكندري ونجم الزمالك السابق على الأزمة التي نشبت خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام النصر في كأس مصر.
وقال أحمد سمير:" نادي النصر اسم كبير ومحترم وأشكر كل من قام بالاتصال بي عقب مباراة الفريقين ليعتذر لي عما حدث أثناء اللقاء".
وأضاف المدير الفني للأولمبي قائلًا:" ما تم ذكره عبر صفحة نادي النصر بتوجهي للاعتذار لمجلس الإدارة لا أساس له من الصحة ولم يحدث والعكس هو ما حدث ولا أرى سببًا لمثل هذا المنشور الغير صحيح وليس له علاقة بما حدث".

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وتابع أحمد سمير:" حديث رئيس نادي النصر معي أكد أنني مدرب واعد وعملي يظهر على أداء فريقي في الملعب وان الأولمبي فريق جيد، وأنه سبق له وكان مستشارًا لنادي الأولمبي أثناء فترة مجلس طارق السيد، كما قدم لي التهنئة على التأهل في الكأس لأنه هو من أخطأ في الجهاز الفني لفريق الأولمبي منذ البداية".

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