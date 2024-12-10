مواعيد مباريات المنتخب السعودي في بطولة خليجي 26

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لخوض بطولة كأس الخليج العربي 26، والتي تقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025.

ويأمل الأخضر في التتويج بكأس الخليج العربي 26، وأن يحصد اللقب الرابع في تاريخه، خاصةً وأن آخر تتويج بلقب البطولة، كان عام 2003.

وأسفرت قرعة كأس الخليج العربي 26 والتي أقيمت في مدينة الكويت يوم 9 نوفمبر الماضي، عن وقوع الأخضر في المجموعة الثانية برفقة كلا من العراق واليمن والبحرين.

مواعيد مباريات المنتخب السعودي في بطولة خليجي 26

▪︎ يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب البحرين على أرضية ستاد جابر الأحمد الدولي، يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر وفلسطين والثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر.

▪︎ ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب اليمن على أرضية استاد جابر مبارك الحمد الصباح، يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والساعة 5:25 بتوقيت السعودية وقطر.

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▪︎ ويختتم الأخضر مواجهاته في دور المجموعات بمواجهة من العيار الثقيل أمام المنتخب العراقي، على أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي، يوم السبت الموافق 28 ديسمبر، في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والساعة 5:25 بتوقيت السعودية وقطر.

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