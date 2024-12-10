قائمة الأهلي المتجهة إلى قطر لخوض بطولة كأس القارات للأندية "انتركونتيننتال"

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الأهلي المتجهة إلى قطر؛ لخوض منافسات بطولة كأس القارات للأندية انتركونتيننتال.

ضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

وتغادر بعثة الفريق برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي إلى قطر عصر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي على كأس التحدي.

