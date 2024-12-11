عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

  • حراسة المرمى: إينياكي بينيا.
  • خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز،  أليتخاندرو بالدي.
  • خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، داني أولمو.
  • خط  الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.
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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

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