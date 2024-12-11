القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال والمعلق

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يخوض فريق الأهلي، مباراة قوية ضد باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية “الإنتركونتيننتال”.

ويتطلع فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، للفوز على نظيره باتشوكا المكسيكي من أجل اقتناص لقب كأس التحدي.

وكان الأهلي قد فاز على العين الإماراتي 3-0، ليحصد لقب كأس القارات الثلاث “آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ” وانتقل للدور التالي لمواجهة باتشوكا المكسيكي وحال تجاوزه سيلاقي ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي الإنتركونتيننتال.

ونجح باتشوكا المكسيكي، للتأهل لمواجهة الأهلي في كأس التحدي، بعد فوزه على بوتافوجو البرازيلي بنتيجة 3-0 في ديربي الأمريكتين ببطولة الإنتركونتيننتال.

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موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي على ملعب 974 بالدوحة، يوم السبت المقبل، في السابعة بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

تذاع مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال عبر قناة الكأس القطرية وسيتولى خليل البلوشي مهمة التعليق على هذه المباراة.

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