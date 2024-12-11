الأهلي يفاجئ جماهيره في قطر بهذا القرار قبل مواجهة باتشوكا
قال الإعلامي خالد الغندور، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قام بتسليم النادي الأهلي حصته في تذاكر مباراة كأس التحدي ضد فريق باتشوكا المكسيكي.
خالد الغندور: الأهلي يهدي جماهيره 2500 تذكرة لمباراة باتشوكا في كأس التحدي
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تم تسليم الأهلي عدد 2500 تذكرة والنادي قرر إعطاء التذاكر بالكامل لرابطة مشجعي النادي الأهلي في قطر للاستفادة من عددهم الكبير وكتعويض لكل أعضاء الرابطة إلى ملحقوش يحجزوا تذاكر المباراة".
واختتم:" رابطة الأهلي في قطر استقبلت الفريق أمس استقبال كبير من باب المطار إلى فندق الإقامة وهناك دعم كبير من الرابطة لفريق الأهلي استعدادًا لمباراة باتشوكا".