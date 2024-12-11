الأهلي يفاجئ جماهيره في قطر بهذا القرار قبل مواجهة باتشوكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قام بتسليم النادي الأهلي حصته في تذاكر مباراة كأس التحدي ضد فريق باتشوكا المكسيكي.

خالد الغندور: الأهلي يهدي جماهيره 2500 تذكرة لمباراة باتشوكا في كأس التحدي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تم تسليم الأهلي عدد 2500 تذكرة والنادي قرر إعطاء التذاكر بالكامل لرابطة مشجعي النادي الأهلي في قطر للاستفادة من عددهم الكبير وكتعويض لكل أعضاء الرابطة إلى ملحقوش يحجزوا تذاكر المباراة".

txt

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

txt

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال والمعلق

واختتم:" رابطة الأهلي في قطر استقبلت الفريق أمس استقبال كبير من باب المطار إلى فندق الإقامة وهناك دعم كبير من الرابطة لفريق الأهلي استعدادًا لمباراة باتشوكا".

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي الإعلامي خالد الغندور الأهلي النادى الاهلى إنتركونتيننتال باتشوكا المكسيكي باتشوكا

مواد متعلقة

عاجل.. تعليق ناري من مدرب باتشوكا عن مواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

عاجل.. باتشوكا المكسيكي يصعق بوتافوجو بثلاثية ويلاقي الأهلي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × يوفنتوس Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة بوروسيا دورتموند × برشلونة بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت برشلونة LIVE.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

الآن.. شاهد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة بث مباشر مجانا.. مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة | دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × يوفنتوس بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا