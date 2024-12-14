التعادل السلبي يسيطر على الشوط الثاني بين الأهلي وباتشوكا واللجوء للأشواط الإضافية في كأس إنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
الأهلي وباتشوكا المكسيكي
الأهلي وباتشوكا المكسيكي

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره باتشوكا المكسيكي بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

بدأ اللقاء بين الطرفين بضغط كبير وحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بشكل إيجابي وبالتالي الصعود للأدوار المقبلة ولكن كان للتعادل السلبي رأي أخر في الشوط الأول، حيث شهد العديد وفرص ضائعة لصالح المارد الأحمر.

واستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني الذي بدأ برغبة شديدة من جانب الطرفين للترقي للنهائي الأصعب من جانب النادي الأهلي ليصل للقب 155 في تاريخه، واستمرت المحاولات من أجة تسجيل هدف التقدم ولكن دون جدوى حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

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عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال | مفاجئات بالجملة

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التعادل السلبي يسيطر على الشوط الثاني بين الأهلي وباتشوكا واللجوء للأشواط الإضافية في كأس إنتركونتيننتال

وأطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الوقت الأصلي من نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية واللجوء للأشواط الإضافية.

وجاء تشكيل النادي الأهلي أمام باتشوكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

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