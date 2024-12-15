حرص الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس مجلس إدارة نادى سموحه على تكريم شهد حسام ولوجين أسامه لاعبتا النادى اللاتى شاركن مع منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل لكأس العالم.

الغنيمى يكرم لاعبات سموحه المتألقات مع منتخب اليد

وجاء ذلك في حضور الدكتورة ماهينور سامح عضو مجلس الإدارة واللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي للنادي واللواء زكى حجازي مدير النشاط الرياضى ووليد منير رئيس جهاز كرة اليد.

واقيم التكريم فى الصالة المغطاة بالنادى قبل بدء التدريب وتم تجهيز تورته عليها صور اللاعبات.

وأعرب الدكتور عمر الغنيمى عن سعادته بوجود لاعبات من سموحه ضمن تشكيل منتخب مصر لكرة اليد.

