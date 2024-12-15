الغنيمى يكرم لاعبات سموحه المتألقات مع منتخب اليد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

حرص الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس مجلس إدارة نادى سموحه على تكريم شهد حسام ولوجين أسامه لاعبتا النادى اللاتى شاركن مع منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل لكأس العالم.

الغنيمى يكرم لاعبات سموحه المتألقات مع منتخب اليد

وجاء ذلك في حضور الدكتورة ماهينور سامح عضو مجلس الإدارة واللواء أحمد سعيد المدير التنفيذي للنادي واللواء زكى حجازي مدير النشاط الرياضى ووليد منير رئيس جهاز كرة اليد. 

txt

مصر تحصد 10 ميداليات في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة «MMA»

txt

وصول بعثة الأهلي قبل قليل إلى مطار القاهرة

واقيم التكريم فى الصالة المغطاة بالنادى قبل بدء التدريب وتم تجهيز تورته عليها صور اللاعبات. 
وأعرب الدكتور عمر الغنيمى عن سعادته بوجود لاعبات من سموحه ضمن تشكيل منتخب مصر لكرة اليد.
 

مواد متعلقة

وولفرهامبتون يقيل مدربه جاري أونيل

هاو يكيل المديح لنجم نيوكاسل
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الزمالك والمصري اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الكونفدرالية

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الزمالك والمصري اليوم في كأس الكونفدرالية