تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة برينتفورد في البريميرليج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

استقر ماريسكا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برينتفورد اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد برينتفورد

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وبرينتفورد مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

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توقيت متابعة مباراة تشيلسي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كايسيدو، بادياشيلي، كولويل، كوكوريا.

خط الوسط: لافيا، فيرنانديز، نيتو.

خط الهجوم: بالمر، سانشو، جاكسون.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرينتفورد

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

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