حث فيل فودين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، زملائه والجهاز الفني ومشجعي الفريق على الاتحاد سويا والعودة للانتصارات بعد الهزيمة 1 / 2 في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد في ملعب الاتحاد.

فودين يحث زملاءه والجهاز الفني ومشجعي مانشستر سيتي على الاتحاد للعودة للانتصارات

وفشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه بهدف نظيف أمام مانشستر يونايتد أمس الاحد، ليخسر 1 / 2.

وقال فودين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الانترنت:" شعرنا بخيبة أمل كبيرة، كانت المباراة في أيدينا".

وأضاف:"سيطرنا على المباراة عندما تقدمنا بهدف نظيف واستحوذنا على الكرة كثيرا، لا أعرف ماذا يحدث لكننا توقفنا عن اللعب وسجلوا هدفين وهذا يحدث باستمرار في الوقت الحالي".

وأردف:"يمكنك أن تستقبل هدفا عندما تكون النتيجة 1/1 ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك مباشرة هذا غير مقبول".

وأكد:"علينا أن نتحد معا الآن ونعيد البناء ونحاول مرة أخرى، لم نعتد على خسارة هذا العدد من المباريات في فترة قصيرة لكن في بعض الأحيان عليك أن تختبر هذا في الحياة، لا يمكنك الفوز دائما".

وشدد:"عندما تسوء الأمور، علينا أن نتحد معا ونعيد تنظيم صفوفنا".

وأوضح فودين:"عندما تخسر كثيرا، يبدو الأمر وكأنه مشكلة عقلية. نحن بحاجة إلى الخروج من ذلك والعودة إلى طريق الانتصارات ".