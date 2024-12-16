تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي  استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الرباعي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، تدريبا متنوعة تأهيلية قبل خوض الفقرة الفنية.

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حسين السيد ورامي نصوحي يؤازران لاعبي الزمالك قبل لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري

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كريستيان جروس يقود مران الزمالك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

وقاد عماد المندوه مدرب الحراس المرمى فقرة فنية خاصة للرباعي تم خلالها التركيز على التعامل بدقة مع التسديد من مسافات متنوعة بجانب الكرات العرضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك

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