ناصر ماهر وشيكابالا يواصلان التأهيل تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية

واصل الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر ماهر ومحمد السيد، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرامج التأهيلية الموضوعة لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأدى الثلاثي مجموعات من التدريبات التأهيلية المتنوعة باستخدام الأدوات المخصصة، بجانب تدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا المقبلة في الدوري.

ويسعي الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز الثلاثي بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، ويعاني شيكابالا من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وناصر ماهر من إصابة شد في العضلة الخلفية، ومحمد السيد من إصابة بتمزق في منشأ العضلة الأمامية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.