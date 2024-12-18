مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات دور ال 16 من عمر بطولة كأس إيطاليا في موسمه الحالي 2024-2025.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم

أتالانتا ضد تشيزينا، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة Ad sports premium 1HD.

روما ضد سامبدوريا؛ في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة Ad sports premium 1HD.

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مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

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القنوات الناقلة لمباريات كأس إيطاليا اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباريات بطولة كأس إيطاليا في موسمه الحالي على الهواء مباشرة؛ عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وتحديدًا قناة Ad sports premium 1HD.
 

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