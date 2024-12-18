بعدما ضمن تأهله المباشر إلى ثمن النهائي بفوزه على مضيفه أستانا الكازخستاني 3-1 قبل أسبوع، يسعى تشلسي الإنجليزي إلى إنهاء منافسات المجموعة الموحدة لمسابقة "كونفرنس ليج" لكرة القدم بالعلامة الكاملة حين يستضيف شامروك روفرز الأيرلندي الخميس في الجولة السادسة الأخيرة.

كونفرنس ليج.. تشلسي يبحث عن العلامة الكاملة وفيورنتينا لحسم التأهل المباشر

ويحقق تشلسي نتائج رائعة بقيادة مدربه الجديد الإيطالي إنزو ماريسكا، إذ لم يكتف بحسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي الذي يبلغه مباشرة أصحاب المراكز الثمانية الأولى فيما تخوض الفرق من المراكز 9 إلى 24 (من أصل 36) ملحقا فاصلا بينها، بفوزه بمبارياته الخمس الأولى، بل إنه دخل بقوة في الصراع على لقب الدوري الممتاز.

ويدخل تشلسي اللقاء مع شامروك الذي ينافس على التأهل المباشر كونه يحتل المركز السادس بـ11 نقطة لكن بفارق نقطة فقط عن أول مراكز الملحق الفاصل، على خلفية خمسة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز بعد فوزه الأحد على برنتفورد 2-1، ما جعله على بعد نقطتين من ليفربول المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.

ونظرا إلى الازدحام التقليدي للمباريات في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، من المتوقع أن يعمد ماريسكا إلى إراحة بعض نجومه استعدادا للرحلة إلى ليفربول حيث يتواجه فريقه مع إيفرتون الأحد في المرحلة السابعة عشرة من الدوري.

وبعد الفوز على برنتفورد، حافظ ماريسكا على واقعيته، قائلا "بالنسبة لي، بغض النظر عن عدد المباريات التي فزنا بها، هناك أمور (تظهر) أننا غير مستعدين في الوقت الحالي للمنافسة على اللقب. الفريق الذي يعرف كيف يفوز لا يمكنه أن يتلقى أي هدف من هذا النوع (أمام برنتفورد في الوقت بدل الضائع)".

وتابع "كمشجعين، يمكنهم الحلم والتفكير (باللقب)، لكن داخل النادي، كفريق، كلاعبين، كطاقم تدريبي، يجب أن نكون واقعيين".

لكن مسابقة "كونفرنس ليج" ليست بمستوى الدوري الممتاز من حيث التنافس وبإمكان تشلسي بالتأكيد أن يحلم بإحراز لقب المسابقة القارية الثالثة من حيث الأهمية من بعد دوري الأبطال الذي توج به الفريق اللندني عامي 2012 و2021، والدوري الأوروبي "يوروبا ليج" الذي أحرزه عامي 2013 و2019.