تحدث جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ، عن اللحظات الأفضل والأسوأ له هذا العام، كاشفًا في الوقت ذاته وضعه من تجديد تعاقده مع العملاق البافاري.

موسيالا: ميسي لاعبى المفضل.. والخسارة أمام إسبانيا أسوأ لحظات حياتي

وقال موسيالا في حوار مع صحيفة "بيلد" عن اللحظة الأسعد له في 2024: "عندما تخطينا آرسنال في ربع نهائي دوري الأبطال، وبعدما سجل فونزي (ألفونسو ديفيز) هدفا في مدريد تقدمنا به (1-0) في إياب نصف النهائي".

وأضاف "بطولة اليورو كلها حافلة بلحظات سعادة مع كل هدف لنا، إضافة إلى تسجيلي في مباراة الافتتاح أمام إسكتلندا وأمام الدنمارك في ثمن النهائي، كنت سعيدًا حتى مباراة إسبانيا".

وعن مدى رغبته في تشكيل حقبة مميزة رفقة البايرن كما فعل روبن وريبيري ونوير ومولر، علق: "أحب تشكيل حقبة في البايرن، إذا جددت تعاقدي فهذا هو هدفي، ولكن أعرف أنه يجب عليك العمل من أجل ذلك بتحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات والألقاب الكبرى، حينها ستحظى بذلك".

وبالنظر إلى الأسطورة الرياضية التي يرحب بدفع المال لمشاهدتها، قال: "هناك العديد، مثل ستيف كوري وليبرون جيمس وكيفين دورانت في كرة السلة، وفي كرة القدم سأدفع المال لمشاهدة ميسي ورونالدو ونيمار".

وتطرق إلى اللحظة الأسوأ له في 2024: "الخسارة أمام إسبانيا والإقصاء في آخر دقيقة في دوري الأبطال أمام الريال".

واستفاض "بعد هزيمة إسبانيا شعرت بأن رأسي فارغ، لم أتوقع ذلك، كل شيء كان يسير جيدًا والفريق كانت أفكاره إيجابية، وعندما تكون الهزيمة غير عادلة، يكون الأمر مؤلمًا".

أما عن لمسة يد كوكوريلا في اليورو، التي لم تحتسب ركلة جزاء، علق: "ليس بإمكاني تغيير أي شيء، عندما تأتي الصورة أمامي على إنستجرام على سبيل المثال، أغيرها سريعًا، لا أحتمل رؤيتها، شعوري بأن تسديدتي كانت في طريقها للمرمى، الأمر مؤلم".

وتابع: "كنا على مقربة من لقبين، إذا وصلنا إلى نهائي دوري الأبطال أمام دورتموند، فأنا على ثقة بأننا كنا سنفوز، وأرى بأننا إذا كنا تخطينا إسبانيا فلا يوجد فريق قادر على إيقافنا".

وعن مدى وجود منافسة بينه وبين فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، أكد: "الأمر ليس حقيقيًا، المقارنة تأتي دائمًا من الخارج، أريد فقط التحسن ولا أقارن نفسي به أو أراه غريمًا، هناك متعة بيننا في أرض الملعب عندما نتواجد معًا، وفي النهاية هذا قرار فلو والنادي (أن ينضم للبايرن)".

وتطرق إلى تجديد عقده: "لسوء الحظ لا توجد هدية عيد ميلاد يمكنني تقديمها لجماهير البايرن، لن تكون هناك أخبار قريبًا، أركز على المباريات وفقط، وبالنظر إلى الأمور التي تؤثر على قراري فهي تتعلق بشعوري بالراحة في الملعب وأننا نملك فريقًا تنافسيًا قادرًا على المنافسة على دوري الأبطال، هذا قرار كبير بالنسبة لي".

وأتم بالحديث عن لاعبه المفضل في صغره: "دائمًا ميسي، كان لدي قميص أيضًا لنيمار، ولكن ميسي هو بطلي ولاعبي المفضل".