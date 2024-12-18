موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في بطولة كأس إنتركونتيننتال

مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في بطولة كأس إنتركونتيننتال

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم مواجهة نارية في نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2024 بين ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي. وتقام المباراة على استاد لوسيل في الدوحة، قطر، اليوم الأربعاء. وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة نظرًا للسمعة العريقة التي يتمتع بها الفريقان، حيث يدخل ريال مدريد المباراة بصفته بطل أوروبا بينما يسعى باتشوكا لتحقيق إنجاز تاريخي جديد بعد فوزه المثير على النادي الأهلي في نصف النهائي.

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مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في بطولة كأس إنتركونتيننتال

مواجهة نارية في نهائي الإنتركونتيننتال: ريال مدريد ضد باتشوكا

يدخل ريال مدريد المباراة بصفته حاملًا للقب دوري أبطال أوروبا، حيث يُعد النادي الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 15 لقبًا، ثلاثة منها تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. ويسعى الفريق الملكي لتعزيز سجله العالمي بإضافة لقب جديد إلى خزائنه. وأكد أنشيلوتي على أهمية الفوز بلقب كأس القارات لرفع معنويات اللاعبين قبل خوض سلسلة من المباريات الحاسمة في بداية العام الجديد.

على الجانب الآخر، تأهل نادي باتشوكا المكسيكي إلى النهائي بعد أداء قوي ومفاجئ، حيث تمكن من الفوز على النادي الأهلي في نصف النهائي بركلات الترجيح. ويسعى المدرب الأوروجوياني جييرمو ألمادا لتحقيق إنجاز تاريخي مع باتشوكا والفوز بلقب كأس القارات، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين المميزين مثل سولومون روندون وأسامة الإدريسي.

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا

تنطلق مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، و8 مساءً بتوقيت السعودية. من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا من جانب اللاعبين والجماهير على حد سواء.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا

تتيح شبكة قنوات بي إن سبورتس وقناة الكأس القطرية نقل مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم بشكل مجاني، حرصًا منها على إرضاء جماهير الكرة في مصر والوطن العربي. يمكن استقبال القنوات عبر الترددات التالية:

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصويب الخطأ: 4/5

تردد قناة الكأس القطرية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التحضيرات النهائية

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على أهمية الفوز بلقب كأس القارات لرفع معنويات اللاعبين قبل خوض سلسلة من المباريات الحاسمة في بداية العام الجديد. بينما يأمل جييرمو ألمادا في تحقيق مفاجأة كبيرة والفوز على ريال مدريد، يعتمد باتشوكا على مجموعة من اللاعبين المميزين ولكن الفارق الكبير في الخبرة بين الفريقين قد يعيق طموحاتهم.

تشكيل ريال مدريد المتوقع