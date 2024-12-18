كروس يرغب في الاختفاء عن الأنظار

الفجر الرياضي
توني كروس
توني كروس

قال توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم والمنتخب الألماني السابق، إنه سيختفي عن الأنظار بعد فترة مزدحمة بالنشاط حتى بعد اعتزاله لعب كرة القدم.

كروس يرغب في الاختفاء عن الأنظار

وقال كروس في المدونة الصوتية "إينفاخ مال لوبين" التي يديريها مع شقيقه فيليكس كروس:" أريد فقط الحصول على بعض الراحة لنفسي".

وأضاف:"لا أرغب بالضرورة في الظهور العلنى أو يتم نقل تصريحات على لساني في الصحف خلال الأشهر المقبلة".

وتوج كروس /34 عاما بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني في 2014، كما توج بستة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، كان آخرها آخر مباراة لعبها مع ريال مدريد في يونيو الماضي. وخاض آخر مباراة في مسيرته كلاعب قبل عدة أسابيع، عندما ودع المنتخب الألماني منافسات يورو 2024 أمام إسبانيا في دور الثمانية.

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وبعدها كان ضيفا في العديد من الأحداث وحفلات الجوائز، من بينها حفل جائزة الأفضل التابعة للاتحاد الدولي (فيفا)، حيث تم اختياره في فريق الأحلام.

وتحدث كروس عن "عام مليء جدا، ومميز جدا" بالنسبة له، حيث كان دائما تحت الأضواء التي لم يسع إليها حقا.

وقال:"أي شخص يعرف سلوكي، يعلم أنني لم أتطلع أبدا لهذا".

وقال كروس إنه سيتوقف عن الظهور في المدونة الصوتية وأيضا سيقلل السفر " للحد الأدنى" لأنه سافر كثيرا كلاعب.

وأكد:"أريد حقا أن أكون بعيدا الأنظار. أريد هذا لنفسي".

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