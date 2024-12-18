لونجوريا: لا توجد مناقشات مع بوجبا من أجل ضمه لمارسيليا

الفجر الرياضي
بوجبا
بوجبا

أكّد الرئيس الإسباني لنادي مرسيليا الفرنسي باولو لونجوريا الأربعاء أنه لم تكن هناك "مناقشات في مرحلة متقدمة" ولا "محادثات جارية" مع بول بوجبا الذي بات من دون فريق منذ فسخ عقده مع يوفنتوس الإيطالي.

لونجوريا: لا توجد مناقشات مع بوجبا من أجل ضمه لمارسيليا

وقال لونجوريا مبتسما "عدد الأشخاص الذين يتحدثون معي عن بول يتخطى أولئك الذين يتحدثون معي عن نتائجنا".

وأضاف الإسباني "إنه لاعب استثنائي وشخص استثنائي، وقد قضيت معه بعض الوقت في يوفنتوس (حين كان كشافا لعملاق تورينو بين 2015 و2018). يسعدني أن العقوبة المفروضة عليه قد خففت".

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وتابع "لكن في الوقت الحالي، لا توجد مناقشة في مرحلة متقدمة. سنعقد اجتماعا داخليا هذا الأسبوع لمناقشة أهدافنا في فترة الانتقالات. عندما يكون هناك لاعب من طراز عالمي متوفر في سوق الانتقالات، يجب علينا التحليل".

وأردف "لكن لا توجد محادثة جارية ولا قرار اتُخذ. لا أقفل الباب لأنه متوفر في سوق الانتقالات. لكنها مجرد تكهنات وأحلام أكثر من كونها واقعا".

وأُنهي عقد بوجبا مع يوفنتوس في أواخر نوفمبر، علما أنه عوقب بالإيقاف منذ سبتمبر 2023 بعدما جاءت نتيجة اختبار المنشطات الخاص به إيجابية لمادة ديهيدريوبياندروستيرون.

وخفّضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) عقوبته في بداية أكتوبر من أربعة أعوام إلى 18 شهرا، ليصبح بإمكانه العودة إلى الملاعب في مارس المقبل.

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