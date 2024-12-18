القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد الإنجليزية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الحالي بستاد سانت ماري في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وساوثهامبتون مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

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