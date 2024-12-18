القنوات الناقلة لمباراة موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يبحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد الفرنسية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة موناكو وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الحالي بستاد لويس الثاني في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة موناكو وباريس سان جيرمان

وتنطلق صافرة بداية مباراة موناكو وباريس مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة موناكو وباريس سان جيرمان

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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