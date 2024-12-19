قالت رابطة الدوريات الأوروبية، إن تقليص عدد الأندية في مسابقات الدوري مثل الدوري الإنجليزي، من أجل إفساح المجال للمزيد من المباريات الدولية،" لن يكون مطلقا خيارا يتم العمل به".

رابطة الدوريات الأوروبية ترفض تقليص عدد أندية البطولات المحلية

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الرابطة ذكرت في بيان لها أنه لم يتم التشاور معها من قبل المسؤولين عن بطولة دوري السوبر الأوروبي، حول الخطط الجديدة التي تم الكشف عنها في وقت سابق هذا الاسبوع.

وبدا أن البيان الصادر يرد على تصريحات ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي أدلى بها في وقت سابقالشهر الجاري.

وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن بطولة كأس العالم للأندية الجديدة التي سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي تضم 32 ناديا لم تتسبب في إرهاق اللاعبين، مضيفا أن الدوريات الأوروبية المحلية التي تضم 20 ناديا، هي أحد الأسباب الرئيسية في ذلك.

وقالت الرابطة في بيان لها: "الجماهير وكافة الأطراف المعنية أكدوا بشكل واضح وصريح أن أي محاولة من جانب البطولات الدولية الجديدة لتوسيع رقعة مبارياتهم من خلال تقليص عدد الأندية في الدوريات المحلية هو أمر سيقابل بالرفض".

وأضاف: "تقليص عدد أندية الدوريات المحلية من أجل خلق مساحة أكبر للمباريات الدولية الأخرى لن يكون أبدا خيارا لرابطة الدوريات الأوروبية وأعضائها".

واختتمت الرابطة بيانها قائلة: "سنواصل العمل مع كافة الأطراف المعنية من أجل تعزيز التوازن التكميلي والمستدام بين البطولات المحلية والدولية.