هل يتعاقد الزمالك مع هذا اللاعب؟.. طالع التفاصيل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مثيرة بشأن ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والتي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات القادمة لتدعيم خط الدفاع.

وقال عبدالهادي ببرنامجه اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مهتم بالتعاقد مع محمود جهاد نجم نادي فاركو ولم يمانع أحمد خطاب المدير الفني ذلك".

ورد أحمد خطاب على ذلك: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو لا تقف أمام طريق أي لاعب لديهم وبالتحديد الذين لديهم قناعه كبيرة بامكانيتهم وقدر يضمهم على مدى الفترات اللي فاتت خاصة أعمار 2001، 2002، 2003 ويتضمنهم محمود جهاد ودي سياستنا استقطاب لاعبين صغار في السن وأنا بدعمهم كأخ كبير وفي النهاية قرار رحيلهم أو بقائهم يرجع للإدارة لامتلاكهم عقود اللاعبين ونمتلك بدلاء مميزين لجهاد.

وعلق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ليس لديه اهتمام بالفترة الحالية بمحمود جهاد لاعب فاركو ولديه عقد مع ناديه وهو لاعيب كويس وفي لاعبين خط وسط كتير مميزين ومحمود منهم بالنسبالي ولكن اهتمامنا بالتعاقد معاه دي معلومات مش صح عننا".
 

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