تشكيل الاتحاد السكندرى الرسمي أمام المحلة في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام غزل المحله المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على ستاد غزل المحله ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: صبحى سليمان.

خط الدفاع عبد الله بكرى، مصطفى ابراهيم، محمود شبانه، مروان داوود.

خط الوسط: مورو ساليفو، عمر الوحش، فيليب ناسيمنتو، فادى فريد، إسلام سمير.

خط الهجوم: ايمانويل.

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ويتواجد على دكة البدلاء كلا من أحد دعدور، محمود متولى، كريم الديب، بواتنج، عمرو جمعه، أحمد أيمن، ناصر ناصر، محمد المغربى، عبد الغنى محمد.

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