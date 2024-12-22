محمد فكري: الأهلي لم يطلب عودتي مجددًا.. ودور المعد النفسي أصبح هامًا للغاية

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي


أكد الدكتور محمد فكري المعد النفسي السابق بالنادي الأهلي، أن المُعد النفسي دوره هو تجهيز اللاعب وأن يكون في قمة تركيزه للمباريات فقط، بعيدًا عن الجماهير والإعلام، مشيرًا إلى أن المُعد النفسي يكون له دور في إبعاد الأفكار السلبية عن أي لاعب قبل خوضه لأي مباراة.

محمد فكري: الأهلي لم يطلب عودتي مجددًا.. ودور المعد النفسي أصبح هامًا للغاية

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "المعد النفسي دائما يسعى لتجهيز اللاعبين من أجل تقديم أفضل مستوى في المباراة وابعاد الضغوط عنه قدر الإمكان، وأن يفكر دائمًا مع اللاعب عن كافة الأمور التي تشغل تفكيره".

وأضاف: "الأهلي لم يعرض عليه العودة مجددًا، وبالتأكيد لو عرض النادي عليه إمكانية العودة مجددًا فلا أمانع مطلقًا، لا يوجد أحد يرفض العمل في الأهلي".

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وأكمل: "بالتأكيد اللاعبين تحتاج لمُعد نفسي في ظل وجود ضغط جماهيري من السوشيال ميديا، والذين أصبح لديهم تأثير كبير في ظل مشاعر الغضب، والجميع أصبح يكتب ما يشاء، وهـو ما يؤثر على نفسية اللاعبين بشكل واضح، خصوصًا بعد الخسارة الأخيرة أمام باتشوكا المكسيكي".

وزاد: "عملت مع مانويل جوزيه، وكان يتركني لأعمل بطريقتي الخاصة، وكان يثق في قدراتي دائمًا، وكان لدي صداقة مع جوزيه قبل قدومي للأهلي، وكنت أتحدث معه عن رؤيتي لبعض اللاعبين بمجرد مشاهدة المباريات في التليفزيون فقط، هناك لاعبين كنت أنصحه للحديث معهم بطريقة معينة من أجل صالح الفريق ككل".

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