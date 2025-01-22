مدرب منتخب اليد يكشف استعدادات الفراعنة لمواجهة أيسلندا

الفجر الرياضي
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

أكد محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد جاهزية الفراعنة لمواجهة أيسلندا مساء اليوم بالدور الرئيسي لبطولة العالم.

مدرب منتخب اليد يكشف استعدادات الفراعنة لمواجهة أيسلندا 

وقال مدرب منتخبنا الوطني أن المباراة صعبة كونها تقام أمام فريق منافس قوي يمتلك مجموعة من اللاعبين البارزين وهو ما ظهر في الدور التمهيدي للبطولة وتصدره مجموعته.

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وأضاف أن الأجواء رائعة داخل معسكر المنتخب والجميع جاهز لمواجهة اليوم مشيدا بالروح الحماسية لدى اللاعبين ورغبتهم في تحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية رغم الإصابات وغياب عدد من اللاعبين المؤثرين.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته بالدور الرئيسي بمواجهة آيسلندا اليوم الأربعاء ثم مواجهة سلوفينيا مساء الجمعة المقبل ثم مواجهة كاب فيردي الأحد المقبل

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