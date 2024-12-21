11 يومًا حاسمة.. ليفربول يجهز "مفاجأة" بشأن صلاح

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي يقترب من الإعلان عن أنباء سارة لجماهيره بشأن النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، إذ يقترب الأخير من دخول الفترة الحرة قبل انتهاء عقده في صيف 2025.

وبات صلاح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول منذ انضمامه إلى الفريق في 2017، إذ سجل 227 هدفًا وصنع 101 في 372 مباراة، لكنه سيدخل الفترة الحرة في غضون 11 يومًا وسيكون قادرًا على التفاوض مع أي ناد والرحيل مجانًا بنهاية الموسم.

وأفاد موقع "تيم توك" البريطاني، أن جون هنري مالك ليفربول تدخل شخصيًا لحسم الأمر، وقد يعلن النادي عن تجديد عقد صلاح في وقت ما خلال الأسبوع المقبل، ما يمنح مشجعي الفريق هدية عيد مثالية في أعياد الميلاد.

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وأظهر صلاح نواياه بوضوح أكثر من مرة وعبر عن رغبته في استكمال مسيرته مع ليفربول، لكن التفاوض على مدة العقد تعيق التوصل لاتفاق حتى الآن بين الطرفين حسب الصحافة البريطانية، رغم تصريحات النجم المصري بأنه لم يتلق عرضًا حتى الآن للتجديد.

وعندما سئل عن مستقبله قال صلاح إن فرص رحيله أكثر من استمراره مع الفريق، مضيفًا: حسنًا، كما تعلمون، كنت في النادي لسنوات عديدة ولا يوجد نادٍ مثله، لكن في النهاية الأمر ليس في يدي، كما قلت من قبل، لقد اقتربنا من شهر ديسمبر ولم أتلق أي شيء حتى الآن بشأن مستقبلي.

وكانت تقارير ذكرت يوم الجمعة أن ليفربول يتعين عليه التفكير في الموسم المقبل والمشكلة التي تنتظره في حال تجديد عقد صلاح، والتي تتمثل في إقامة كأس الأمم الإفريقية 2025 في منتصف الموسم مرة أخرى، إذ سيغيب اللاعب حينها عن 8 مباريات.

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11 يومًا حاسمة.. ليفربول يجهز "مفاجأة" بشأن صلاح

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