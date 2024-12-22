أمير هشام: الخطيب لم يجتمع مع كولر حتى الآن.. وهناك مفاوضات مستمرة مع مهاجم أجنبي

الفجر الرياضي
كولر
كولر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن، لكن من الوارد أن يكون هناك جلسة مع مارسيل كولر بعد لقاء شباب بلوزداد الجزائري، مشيرا إلى أن الجلسة الوحيدة كانت بين محمد رمضان ورئيس النادي للحديث حول ملف التعاقدات.

أمير هشام: الخطيب لم يجتمع مع كولر حتى الآن.. وهناك مفاوضات مستمرة مع مهاجم أجنبي

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "محمد رمضان قام بإبلاغ الخطيب بتطورات المفاوضات (لاعب بعينه) وهو مهاجم أجنبي يتم التفاوض معه حاليا لكن لم يتم الكشف اسمه ولا أحد يعلم أي تفاصيل عنه سوى رئيس النادي والمدير الرياضي".

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وأضاف: لم يتم التوصل لاتفاق مع اللاعب حتى الآن، ولم يتم حسم المفاوضات مع الصفقة المطلوبة".

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