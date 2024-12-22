أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك قائمة لاعبين جديدة تم ترشيحها للانتقال إلى النادي الأهلي في يناير المقبل، حيث تقدمت لجنة الاسكاوتنج بقيادة هاني رمزي بعدة أسماء جديدة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

لجنة الاسكاوتنج بالأهلي ترشح قائمة لاعبين جديدة لـ كولر

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "إدارة الاسكاوتنج قامت بترشيح قائمة جديدة من اللاعبين تضم (2 مهاجمين وجناح) ويتم النقاش حاليًا حول هؤلاء اللاعبين، والمفترض أن يشاهد مارسيل كولر هؤلاء اللاعبين، وهي أحدى المشكلات التي يعاني منها الأهلي، وهي الروتين والتباطئ الشديد في حسم ملف الصفقات".

وأكمل: "الأهلي لديه لاعبين في قائمة الأولويات، وتم ترشيح قائمة ثانية من جانب الاسكاوتنج للذهاب إليها في حالة تعثر المفاوضات مع اللاعبين، لكن المؤكد أن الأهلي يتفاوض حاليا مع مهاجم جديد، ولم يتم الحصول على توقيعه بشكل رسمي حتى الآن".

