علق البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على الخسارة التي تعرض لها فريقه مساء أمس السبت في مشوار الدوري الإسباني.

اول تعليق من ليفاندوفسكي بعد خسارة اتلتيكو مدريد

واستقبل برشلونة نظيره فريق أتلتيكو مدريد كضيف على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مباراة جاءت ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة عشر.

وفي هذه المباراة تعرض برشلونة لهزيمة مخزية أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف وحيد بعد أن كان التقدم لصالحه.

وقال روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة حول ذلك: “لا يمكن نكران أن هذه الخسارة جاءت مستحقة، ربما هناك عدة عوامل ساهمت في ذلك بالاضافة إلى أننا ارتكبنا أخطاء استغلها أتلتيكو مدريد في الهجمات المرتدة،".

وواصل: "أذكر أنه يمكننا أن نلعب كرة قدم جيدة، حصلنا على فرص، لكننا لم نستغلها، أعتقد أنه في الأسابيع الثلاثة الماضية، ربما افتقرنا إلى الثقة والهدوء داخل منطقة الجزاء في تلك اللحظات الحاسمة”.

وأكمل: “لقد تعلمنا جيدًا من هذه الجولة، أحيانا إذا لم تتمكن من الفوز فعليك على الاقل ألا تخسر المباراة، وقد حدث ذلك معنا عدة مرات في هذه الجولة".

وأتم: "أعتقد أنه في العام الجديد سنعود أقوى وسنقدم كرة قدم أفضل”.

