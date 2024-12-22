عاجل.. جماهير الأهلي تطالب برحيل ثنائي الأحمر خلال انتقالات يناير

الفجر الرياضي
جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

طالبت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برحيل ثنائي المارد الأحمر خلال الميركاتو المقبل في فترة الانتقالات الشتوية.

جماهير الأهلي تطالب برحيل ثنائي الأحمر

وهتفت جماهير الفريق الأحمر منذ قليل في مدرجات استاد القاهرة برحيل الشناوي وكهربا، بعد نزول جميع لاعبي الفريق لأرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

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ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بعد قليل على استاد القاهرة في تمام السادسة مساء في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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