بيراميدز يستعد للمعارك الإفريقية القادمة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن مواعيد المباريات القادمة لنادي بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، وذلك في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة، والتي ستكون كالتالي:

الجولة الرابعة: بيراميدز ضد الترجي التونسي، يوم الأحد 5 يناير، الساعة 6 مساءً، على استاد الدفاع الجوي.

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كاف يحدد مواعيد مباريات بيراميدز الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

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حمد إبراهيم يتحدث بعد التعادل مع بيراميدز

الجولة الخامسة: ساجرادا الأنجولي ضد بيراميدز، يوم السبت 11 يناير، الساعة 6 مساءً، على استاد 11 نوفمبر في لواندا، أنغولا.

الجولة السادسة: بيراميدز ضد دجوليبا المالي، يوم السبت 18 يناير، الساعة 9 مساءً، على استاد الدفاع الجوي.

 

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