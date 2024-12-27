صدمة لجماهير الأهلي بعد رفض كولر التجديد لهذا اللاعب

الفجر الرياضي
مارسيل كولر
مارسيل كولر

كشف الناقد الرياضي إيهاب الخطيب عن تطورات مفاجئة بشأن ملف مستقبل التونسي علي معلول وموقف الأهلي من التجديد له في ظل ظهور يحيى عطية الله بمستوى جيد وقرب تعافيه من إصابته بوتر أكيليس.

كولر يرفض التجديد لعلي معلول

وقال الخطيب ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود  الخطيب يريد التجديد للتونسي علي معلول ويمكن قيده بدلا من رضا سليم بعد إصابته القوية بغضروف الركبة ولكن السويسري مارسيل كولر يرفض التجديد له مع تألق يحيى عطية الله".

txt

لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير

txt

الوداد المغربي يبدي اهتمامه بضم سيف الجزيري ويستبعد ثنائي الأهلي

وأضاف: "كولر يرفض التجديد لعلي معلول والمقارنة بينه وبين المغربي يحيى عطية الله ظالمة جدا وهو اندمج مع الفرقة ومستواه كويس وبيسجل أهداف مميزة ومن ضربات ثابتة ولاعيب كويس بس مينفعش نقارن بينهم لأن ده ظالم جدا ومعلول ميتقارنش بحد".

واختتم: "وأنا بقترح أن السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يجدد لمعلول ويقيده مكان رضا سليم ويلعب بخط الوسط وده حل ممكن يعمله بدل ما يخسر لاعب بحجمه".

كولر معلول علي معلول رضا سليم تجديد علي معلول الأهلي إيهاب الخطيب

مواد متعلقة

نائب رئيس المصري: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الأهلي

أحمد بلال: الأهلي يعاني من أزمة في وسط الملعب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

ضبط ٣٠٠ مخالفة لمركبات السرفيس لتقسيم الطريق والحصول علي تعريفة أعلى بالجيزة

كأس مصر.. موعد إجراء قرعة دور قرعة دور الـ32 بمشاركة أندية الدوري الممتاز وغياب الأهلي

نقيب الأطباء في إيطاليا: 70% من أسباب الصداع النصفي “وراثية”

تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقًا للقانون الجديد

خبير اقتصادي: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل

“الهباش”: القانون الدولي أول ضحايا العدوان الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان

آرسنال يهزم إيبسويتش تاون بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي