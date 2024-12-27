تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري.

تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك

تولى شيخ بوزيان قيادة هذه الفقرة، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة بحانب فقرة بالكرة، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين.

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تعليمات خاصة لحراس الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري في الدوري

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موعد عودة بنتايج لتدريبات الزمالك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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