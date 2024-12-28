تشكيل منتخب البحرين لمباراة اليمن في كأس خليجي 26
أعلن منتخب البحرين عن تشكيلته لمواجهة منتخب اليمن ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج 2024 (خليجي 26).
ويحتل منتخب البحرين صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بينما يتذيل منتخب اليمن المجموعة بلا رصيد من النقاط أقصته من البطولة.
من المقرر أن يخوض منتخب البحرين المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: إبراهيم خليل
خط الدفاع: حمد شمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي
خط الوسط: سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، مهدي الحميدان
خط الهجوم: محمد مرهون، مهدي عبد الجبار