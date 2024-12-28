شهد عام 2024 إنجازات ملحوظة في مجال الألعاب الرياضية الأخرى في مصر، حيث استمرت الرياضة المصرية في تحقيق تقدم لافت على الصعيدين المحلي والدولي.

حصاد الألعاب الأخرى في الرياضة المصرية لعام 2024

وفيما يلي أبرز الأحداث والإنجازات التي ميزت هذا العام:

1. كرة اليد

واصل المنتخب المصري لكرة اليد تألقه على الساحة العالمية، حيث حقق ميدالية برونزية في بطولة العالم التي أقيمت في السويد، بعد أداء قوي أمام منتخبات كبرى مثل فرنسا وإسبانيا.. كما توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، مما عزز من مكانة كرة اليد المصرية قاريًا.

2. الاسكواش

احتفظت مصر بتفوقها العالمي في رياضة الاسكواش، حيث حافظ اللاعب علي فرج واللاعبة نوران جوهر على صدارة التصنيف العالمي.. كما شهد العام تتويج مصر ببطولة العالم للفرق للرجال والسيدات، مما يعكس هيمنة اللاعبين المصريين على هذه الرياضة.

3. ألعاب القوى

حققت مصر إنجازات مشرفة في ألعاب القوى، حيث حصلت العداءة بسنت حميدة على ميدالية ذهبية في سباق 200 متر في بطولة إفريقيا لألعاب القوى، فيما أحرز العداء معتز عيسى ميدالية فضية في الوثب الطويل في بطولة العالم التي أقيمت في بودابست.

4. رفع الأثقال

عاد المنتخب المصري لرفع الأثقال للمشاركة الدولية بعد انتهاء الإيقاف، وحقق نتائج مبهرة، حيث حصل الرباع محمد إيهاب على ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم، مما أعاد الأمل لجماهير اللعبة في مصر.

5. المصارعة والجودو

في المصارعة، حقق اللاعب عبد اللطيف منيع ميدالية ذهبية في بطولة العالم للمصارعة الرومانية، بينما حصلت اللاعبة حبيبة مرزوق على ميدالية برونزية في الجودو ضمن دورة الألعاب الإفريقية.

6. التايكوندو

شهدت رياضة التايكوندو إنجازات جديدة، حيث توجت اللاعبة هداية ملاك بذهبية بطولة الجائزة الكبرى في باريس، مما يؤكد استمرار تألقها في هذه الرياضة.

7. الرياضات المائية

في السباحة، تألق اللاعب يوسف رمضان بتحطيم الرقم الإفريقي في سباق 100 متر فراشة، بينما حصل فريق السباحة التوقيعية للسيدات على المركز الأول في البطولة الإفريقية.